Yaşlı adamların yumruklu kavgası hastanede bitti: 1 yaralı!

Olay, Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nın hemen yan tarafında bulunan park alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan M.S. ile O.B. parkta karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlenerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Vatandaşlar Araya Girdi

Kavga sırasında aldığı yumruk darbeleriyle kanlar içinde kalan O.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamlar arasındaki arbedeyi fark ederek hemen müdahale etti ve kavganın daha fazla büyümesini engelledi.