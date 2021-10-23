Haberler Haber Videoları Cumhuriyet Gazetesinin skandal manşetini uzman isimler A HABER canlı yayınında değerlendirdi! Milletin vakıfları neden hedefte?

Cumhuriyet Gazetesinin skandal manşetini uzman isimler A HABER canlı yayınında değerlendirdi! Milletin vakıfları neden hedefte?

Cumhuriyet Gazetesinin skandal manşetini uzman isimler A HABER canlı yayınında değerlendirdi! Milletin vakıfları neden hedefte?
23.10.2021 13:44
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CHP'nin yayın organı fondaş Cumhuriyet Gazetesi; Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıfları terör örgütü gibi göstermeye çalıştı. Gazetenin bugünkü manşetinde  'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi'" ifadelerine yer verildi. Aynı Cumhuriyet, terör örgütü PKK'yı çevreci gibi göstermeye çalışmış, Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristlerin propagandasını yapmıştı. Teröristlere övgüler dizenler neden milletin vakıflarını hedef alıyor ve neyi amaçlıyorlar? Cumhuriyet Gazetesinin skandal manşetini Avukat Mehmet Sarı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün gibi uzman isimler A HABER canlı yayınında değerlendirdi

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Eli kanlı terör örgütü PKK'ya "çevreci" güzellemesi yapan Cumhuriyet Gazetesi, yerli ve milli vakıfları hedef aldı. Gazetenin bugünkü birinci sayfasında, "Yandaş derneklere ilişkin uyarıda bulunan vali yardımcısı şikayet edilmiş, 1 yıl açığa alınmış. 'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi'" ifadelerine yer verildi.

Dernekleri "terör örgütü" gibi göstermeye çalışan gazete yıllardır PKK'nın yayın organı gibi hareket ediyor.

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