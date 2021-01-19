Cumhuriyet Gazetesi'nden İbo Şov'a katılan Haluk Levent, Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan’a linç kampanyası!

CHP yandaşı yayınları ve algı operasyonlarıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi skandal bir habere imza attı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Şov'a katılan Haluk Levent, Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan’a Cumhuriyet Gazetesi tarafından linç kampanyası başlatıldı. Programa katılan sanatçılar İbrahim Tatlıses’in Başkan Erdoğan’a sevgisinden dolayı linç edilmesi ise durumun skandallığını ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ayrıştırıcı tavrını ortaya koydu. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu skandal haber A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yorumlandı. Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel bu yaşananlara tepkilerini dile getirdi.

CHP yandaşı yayınları ve algı operasyonlarıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi skandal bir habere imza attı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Şov'a katılan Haluk Levent, Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan'a Cumhuriyet Gazetesi tarafından linç kampanyası başlatıldı. Programa katılan sanatçılar İbrahim Tatlıses'in Başkan Erdoğan'a sevgisinden dolayı linç edilmesi ise durumun skandallığını ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ayrıştırıcı tavrını ortaya koydu. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu skandal haber A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yorumlandı. Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel bu yaşananlara tepkilerini dile getirdi.