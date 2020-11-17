Haberler Video Haber Videoları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Kabinede neler görüşülecek? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Kabinede neler görüşülecek? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Kabinede neler görüşülecek? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
17.11.2020 08:51
Ana Sayfa 02:17
Kabinede neler görüşülecek?...
Ana Sayfa 05:41
Bilim Kurulu Toplantısı...
Ana Sayfa 01:09
Ümit Özdağ: Üzüldüm
Ana Sayfa 01:07
Vicdansız!
Ana Sayfa 02:35
ABD Dışişleri Bakanı...
Ana Sayfa 01:03
Burdur'da dehşete düşüren...
Ana Sayfa 00:30
Aliyev 28 yıl sonra o kentte
Ana Sayfa 00:25
Van merkezli 3 ilde PKK...
Ana Sayfa 05:13
Koronavirüs aşısında...
Ana Sayfa 00:17
Malatya'da kan donduran olay!...
Ana Sayfa 00:52
Cami yangınında kan donduran...
Ana Sayfa 13:28
Gazeteci Ahmet Kekeç'e veda!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

İLK GÜNDEM KORONAVİRÜS
Kabine toplantısında, başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI
Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

ÖNCEKİ KABİNE TOPLANTISI
Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları