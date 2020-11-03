SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yükselen deniz suyuyla birlikte boğulan bir vatandaşımızla birlikte 110 vatandaşımızın cansız bedeni çıkarılmıştır. Enkaz altından sağ çıkarılan vatandaşımız sayısı şu an itibarıyla 107'dir.

Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bölgede 44 tanesi 4'ün üzerinde olmak üzere 1600'e yakın artçı sarsıntı kaydedilmiştir. Yükselen deniz Seferihisar'ın Sığacık mahallesini 1 metrelik suyun altında bırakmış, 43 teknek karaya oturmuş, 40'ı kurtarılmıştır.

İçişleri Bakanlığımız, AFAD, polis, jandarma, sahil güvenlik, Çevre Şehircilik Bakanlığımız sahadır. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımız imkanlarını seferber etmiştir. Adalet Bakanlığımızın yakın takibiyle yargı yıkılan ve ağır hasarlı binaların soruşturmalarına başlamıştır. Milletimizin kara gün dostu Kızılay ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu gece gündüz sahadadır.

Depremle ilgili çalışmalar için çeşitli kamu kurumlarımızın 8 bin personeli 1200 aracı İzmir'de görevlendirilmiştir. Evleri hasar gören, evlerine girmek istemeyenler için 2700 çadır kurulmuş, battaniye ve ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir. Çadır kentlerde 6700 civarında vatandaşımız barınıyor.

Kamuya ait tüm yataklı kurumların imkanları da İzmir halkının istifadesine sunulmuştur. Bayraklı'da 1000 adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya başladık. 20 gün içinde kullanıma hazır hale getiriyoruz Yıkılmış, yıkılacak durumlarda bulunan eşyalarını kurtaramayacak durumda olan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı, evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardımda bulunuyoruz. Kurumlarımıza kaynak göndermiştir.

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

İzmir depreminde işleri yıkılan, işyeri yıkılan veya ağır hasar gören, denizin taşması sebebiyle işyeri sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir. Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit kredileri faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelendi.

İzmir'de çeşitli derecelerde hasarlı ve yıkılmış 530'a yakın, Manisa'da ise 16 bina bulunuyor. En çok hasar Bayraklı, Bornoava, Aliağa ve Seferihisar ilçelerimiz takip ediyor. Gereken işlemlersuratle yapılmaktadır. Deprem konutları inşaatına 1 ay içerisinde başlayoruz. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 3500 konutluk inşaatları bulunuyor. İzmir'de TOKİ vasıtasıyla yapılıp teslim edilen konut sayısı 16 bin 776'dır.

İzmir'de 17 bin 464 binanın yıkımı gerçekleşmişti. Yeteri sayıda deprem konutunu buna ilave edeceğiz. Kalan riskli binaların yıkımını en kısa sürede bitireceğiz. Hastanelerimiz başta olmak üzere tüm kamu binalarında az hasar tespiti dışında hasar olmadığı görülmüştür. Türkiye'nin bir deprem hattı üzerinde bulunduğunu yaşadığımız deprem bir kez daha hatırlatmıştır. İzmir'den önce Elazığ ve Malatya daha evvel Van depremi ile sarsılmıştık. Büyük Marmara depremi felaketinin izleri hala yüreğimizde canlıdır.

Yer kürenin işleyiş kanunlarının neticesi olan depremlerin önüne elbette geçemeyiz. Ama felaket öncesi ve sonrasında yapabileceğimiz hazırlıklar vardır. İmar inşa standartlarını yükselterek, denetimleri sıklaştırarak, insanlarımızı bilinçlendirerek binalarımızı sağlama almak mecburiyetindeyiz. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 688 bin adet konut ve işyerinden 674 binin yıkım ve tahliye işlemini tamamladık.

Acil olarak 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz. TOKİ'nin tamamladığı, inşa halinde olan, projelendirdiği konut toplamı 970 bini bulmuştur. Bu yıl 100 bin konut hedefine ulaştık. Önümüzdeki yıl 100 bin konutun inşaatına başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan kendi oturdukları binaların depreme dayanaklılığı ve gerekirse dönüştürülmesi konusunda daha fazla gayret bekliyoruz. Güçlü bir acil durum altyapısı kurmamız gerekiyor.

Vatandaşlarımızın desteği ile bu çalışmaları hızlandırmak ve bir an önce binalarımızın, şehirlerimizi, mahallelerimizi güvenli hale getirmek zorundayız. Tek bir kardeşimizincanının,malının zarar görmemesi için imkanlar dahilinde yapılabilecek süratle değerlendirmekte kararlıyız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımız olduğu şu günlerde yalan, provokatif haberlerle gündeme zehirlemeye çalışanların ortaya çıkması bizi en çok üzendir. Depremzedelere çadır verilmediğinde, müzikle karşılandığımıza dek pekçok yalan tedavüle sürüldü. Kimi siyasi partilerin bu işin içinde rol alması, hatta bizzat kaynağı olması çok daha üzüntü verici. Daha bu sabah bir evladımızı yıkıntıların altından canlı olarak çıkarmanın sevincini yaşadığımız günde enkazların hala kaldırmadığını ifade edenlerle tartışma yapmak lüzumsuzdur.

Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin sıfatları ne olursa olsun, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum. Böyle bir meseleyi dahi iftira aracı haline dönüştürmeye çalışan bu mahlukları milletimizin vicdanlarına havale ediyorum. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun diliyorum. 5 gündür hala enkaz kalkmadı diyorsun, ne kadar kaldın İzmir'de. Senin oradan çıkmaman gerekirdi. Orada senin bütün o bölgeyi dolaşman gerekirdi. Bunu yapmayacaksın, ama iftiraya devam edeceksin. Kızılay'ın orada aktif olmadığını söylüyorsun. Biz Kızılay'la da oradaydık, AFAD'la da oradaydık. Biz son ana kadar Bay Kemal oradan çıkmayacağız. İnanacağız ki artık bunların altında herhangi bir canlı yok ondan sonra işimizi bitireceğiz. Neredeyse kabinemizin tamamı oradaydı. Kriz merkezinde ben neredeyse tüm kabinemle toplantı yaptım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da oradaydı. Bu toplantıyı da orada yaptık.

VİRÜSLE MÜCADELEDE EK TEBİRLER

Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimler artırılacaktır.Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22'de sona erecektir.