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    • 16.11.2020 13:38
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    SON DAKİKA: Bakanı: Biz de okulları tamamen açmak istiyoruz ama salgın izin vermiyor

    Son dakika haberi: Okullar tamamen açılacak mı? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak. Veliler bu soruların cevaplarını merak ediyor. Bakanı Selçuk: (Okulların tamamen açılması) Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız.

    DHA
    Okullar tamamen açılacak mı? Bakan yanıtladı

    Son dakika haberi: Bakanı Selçuk: (Okulların tamamen açılması) Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız.

    HANGİ SINIFLAR OKULA GİDİYOR?
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.

    2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 2 Kasım Pazartesi'den itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.

    Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

    Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

    Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

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