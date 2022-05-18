Algı siyasetini benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta SADAT'ın (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) önüne giderek çeşitli iddialarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu "SADAT bir paramiliter kuruluştur. Seçimin güvenliği sarsılırsa sorumlusu burasıdır." iddiasında bulundu. Algılarını sürdüren Kılıçdaroğlu "Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır. Erdoğan'a sormak isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın?" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SADAT TEPKİSİ: BU YALANLARIN TUTMAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT' iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Hiçbir alakam olmadığı halde, bizim kullandığımız bir darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıyor, yalanla kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bir SADAT tantanası çıkardılar. SADAT, TSK'dan emekli bir grup subayın savunma alanında danışmanlık hizmeti vermek için kurdukları şirkettir. Bu şirket sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor.

BENZER ZIRVALAR

2018 yılında bir partinin genel başkanı hanımefendi çeşitli yerlerde silahlı kamplar kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Cumhuriyet Başsavclığı bunun yalan olduğunu ortaya koymuştu. CHP'nin başındaki zat, SADAT'ın önüne gidip benzer zırvaları ifade etmiştir. Biz bunu, Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği arabulucu rolüne ve kapsamlı operasyonlarına bir cevap olduğunu iyi biliyoruz. Bunun suflesinin nereden geldiğini, niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız.

HİÇBİR ALAKAMIZ YOK

Hiçbir alakam olmadığı halde, bizim kullandığımız bir darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıyor, yalanla kalkıyorsun.

Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık. Bu yalanların tutmayacak. Sinsi, siyasi, ekonomik çelmelerle neticeye ulaştıramadığınız işi Bay Kemal gibi karikatürü tiple hiç elde edemezsiniz. Oturun bizimle nasıl çalışabileceğinizin hesabını yapın. Biz insanlığımızı, diplomatik nezaketemizi gösterelim, onlar bildiği yoldan yürüsün."