Murat Ongun görevden alındı! İBB Sözcüsü Murat Ongun'un görevli olduğu İBB Sözcülüğü lağvedildi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2023 için adaylık yarışı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki savaşta giden ilk kelle İBB Sözcüsü Murat Ongun oldu.

Savaştaki son düello Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu, 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı vererek Karadeniz turuna çıkmasıyla başladı.

İmamoğlu'nun Karadeniz turunda İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki gibi isimlerden oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz CHP yandaşlarının tepkisini çekti.

MURAT ONGUN VE İMAMOĞLU'NDAN KRİZİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMALAR GELDİ

Poz krizi sonrası yaşanan süreci yönetemeyen Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendilerini eleştirenlere tepki göstererek meseleyi alevlendirdi.

Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri ipleri kopma noktasına getirdi.

DESTEK KAYBETTİ

Yapılan açıklamalar sonrası CHP'li isimler Ekrem İmamoğlu'ndan desteğini çektiğini açıkladı.

TAKVİM.COM.TR KULİSLERDEN AKTARDI: CHP YÖNETİMİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşları tarafından topa tutulması CHP yönetimi tarafından sessizlikle karşılanırken takvim.com.tr geçtiğimiz hafta çok çarpıcı kulislerle Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin bir operasyon hazırlığında olduğunu aktardı.

Takvim.com.tr, CHP yönetiminin direkt olarak Ekrem İmamoğlu'nu hedef almak yerine faturayı İBB Sözcüsü Murat Ongun'a keseceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde seçmenin kendisine tepkisini minimalize ederek Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha vuracağını okuyucularına aktardı.

İMAMOĞLU ÖNCE DİRENMEYİ DENEDİ

Gelişmeler sonrası Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde ekibiyle bir toplantı yaparak Murat Ongun üzerinden kendisine kurulan baskıyı ele aldı.

Toplantıda ekibinin neredeyse tamamı Murat Ongun'un artık görevden alınması gerektiğini söylerken İmamoğlu Genel Merkezin yanı sıra kendi ekine de direnmeyi denedi.

İBB SÖZCÜLÜĞÜ BİRİMİ LAĞVEDİLDİ

Takvim.com.tr'nin aktardığı 'Murat Ongun krizi' Ekrem İmamoğlu ile kendi ekibinin arasını da açmaya başlarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Murat Ongun'un başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü birimi kapatıldı. Böylece Ongun'un bileti kesilirken Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu savaşında giden ilk kelle İBB Sözcüsü Murat Ongun oldu.

İMAMOĞLU DA DOĞRULADI: O MAKAMI KALDIRDIM

İmamoğlu İBB Sözcülüğü biriminin kapatıldığını kendine yakın yayın organları aracılığıyla doğrularken Ongun'un başka bir göreve başlayacağını iddia etti.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu çok küçük bir konu... Murat Ongun benim yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Yine benim kararımla sözcülük makamını uygun görmüştüm. Siyasi rakiplerin de dezerformasyon çabasından dolayı sözcülük makamını kaldırdım. Ongun görevlerine devam ediyor."

MURAT ONGUN TWİTTER'DAN KALDIRDI

Murat Ongun yaşanan gelişmelerin ardından Twitter'daki kişisel bilgiler kısmında 'İBB Sözcüsü' ifadesini sildi.

ADAYLIK HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ KARŞI HAMLE YAPACAK

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmediği ve ekibinden çalışmalara devam edilmesini istedi.

YENİ HAMLELER BEKLENİYOR

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun açık savaşının önümüzdeki günlerde süreceği bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun hamle için uygun zamanı kolladığı öğrenildi.

MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Murat Ongun, İstanbul'da kar esareti yaşanırken yaptığı İsviçre ve Milano tatilinin hesabını da veremedi.

Lüks tatili inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun'un harcama trafiğini ortaya çıktı. Son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir elde eden çift, bu gelirden daha fazla harcama yapmış. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde zorunlu olması rağmen mal bildiriminde bulunmayan Ongun, 2022'de verdiği beyanda taksitini ödediği evi bildirmemiş. Ongun ailesinin hesabına yollanan bazı paraların kaynağının ise meçhul olduğu ortaya çıktı.







VATANDAŞA TROLLÜK SUÇLAMASI

İstanbul'da ocak ayında yaşanan kar esareti sırasında şikayetlerini dile getiren vatandaşları sıcak evlerinde oturup trollük yapmakla suçlayan Ongun'un aynı günlerde İsviçre'de olduğu ortaya çıkmıştı. Courchevel'de kayak tatili yapan Ongun'un masrafları nasıl karşıladığı merak konusu olmuştu. Bu tartışmalar üzerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri inceleme başlatmıştı. Söz konusu incelemede çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.





7 GÜN DEDİ TATİL UZADI!

İncelemeye göre, Ongun kayak otellerinin en pahalı olduğu sömestr tatili dönemi için (23-30 Ocak) 4 kişi 7 gecelik rezervasyon yaptırdı. Bunun için Ongun'un eşine ait hesap üzerinden 107 bin 547 lira ödeme yapıldı. Ancak tatil planlandığı gibi 7 gecede bitmedi. Ongun ve ailesi tatile rezervasyonun başlangıç tarihinden bir gün önce 22 Ocak'ta Milano'da başladı. Türkiye'ye geri dönüş tarihi ise rezervasyonun bittiği 30 Ocak değil 2 Mart oldu. Yani Ongun ve ailesinin tatilini nerede geçirdiği ve bedelinin nasıl karşılandığı tam olarak tespit edilemedi. Kontrolörler, fazladan geçirilen süreyi Ongun'a sordu ancak net cevap alamadı.



GERÇEK FİYAT DAHA PAHALI

Ongun skandalın patlak verdiği günlerde kendini, "Uludağ tatilinden daha ucuz" diyerek savunmuştu. Ancak bu iddia da asılsız çıktı. Kontrolörler tarafından yapılan incelemede Ongun ailesinin tatilini geçirdiği Les Arcs Panorama tesisinde kayak turizminin en ucuz olduğu Nisan ayında bile 4 kişinin 7 gecelik rezervasyon ücretinin 148 bin lira olduğunu belirledi. Tesisin kayak sezonundaki fiyatının yaklaşık 400 bin lirayı bulduğu belirtiliyor.





25 MİLYONLUK EVİ GİZLEDİ

Ongun'un skandalı sadece şaibeli tatille bitmedi. İncelemede, yasal zorunluluk olduğu halde Ongun'un hem Beylikdüzü Belediyesi'ndeki hem de İBB'deki görevi süresince (1 Ocak 2017-22 Şubat 2022) mal bildiriminde bulunmadığı ortaya çıktı. Ongun inceleme sırasında kontrolörlerin talebi üzerine verdiği bildiriminde Beylikdüzü'nde 3 milyon TL değerindeki bir adet konutu, eşi tarafından alınan 300 bin lira değerinde otomobili olduğunu beyan etti. Ancak Ongun ve eşinin banka hesaplarında yapılan incelemede 1,5 yıl içerisinde "Ulus Lotus Evleri Sitesi A8 D2 taksiti ve aidat" adı altında 415 bin lira EFT yapıldığı belirlendi. Ongun'un bildiriminde bu evle ilgili bilgi verilmedi. Ayrıca yapılan piyasa araştırmasında Ongun ailesinin taksitini ödeyip beyanda bulunmadığı evin piyasa değerinin 25 milyon TL civarında olduğu görüldü.



FAZLADAN HUZUR HAKKI

İncelemelerde Murat Ongun'a, yönetim kurulu başkanı olduğu İBB'ye bağlı İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nce fazladan huzur hakkı ödendiği de ortaya çıktı. 2020 yılının ilk altı ayında 8 bin 972, ikinci altı ayında 9 bin 630 lira, 2021 yılının ilk altı ayında 10 bin 443, ikinci altı ayında 11 bin 326 lira aylık huzur hakkı ödenmesi gerekirken bu sınırlar aşıldı. Şirket genel kurulunca alınan kararlara istinaden 2020 yılında aylık 16 bin 500 lira, 2021 yılında aylık 18 bin 650 lira huzur hakkı ödendi. Böylece Ongun'a fazladan 146 bin 461 lira huzur hakkı ödendi. Bu duruma göz yuman şirketin yönetim kurulu üyesi İpek Elif Atayman ve Muhammet Oruç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Les Arcs Panorama



HARCADIĞI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI!

Kontrolörler eşi ve kendisi maaşlı çalışan olduğu halde İsviçre'ye tatile giden Ongun'un gelir gider tablosunu da masaya yatırdı. İncelemeye Ongun ile eşi Gözdem Ongun 2017 ve 2022 arasında toplam 1 milyon 227 bin 428 lira kazandı. Ancak Ongun ailesinin aynı dönemde sadece 3 kalemdeki giderleri (ev taksiti, kredi kartı ödemeleri ve okul ücreti) bile 1 milyon 372 bin 759 lira oldu. Yani Ongun ailesinin sadece 3 kalemdeki harcamaları bile gelirlerinden 150 bin lira fazla olduğu belirlendi. Kontrolörler gelir gider tablosu ortada iken Ongun ailesinin dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden biri olan Courchevel'de tatil yapmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı tespitinde bulunarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



ŞÜPHELİ PARA AKIŞI

Ongun ailesinin banka hesaplarındaki meçhul para hareketliliği de kontrolörlerin dikkatinden kaçmadı. 1 Mart 2021 ila 28 Aralık 2021 tarihleri arasında eşinin hesabına 403 bin 200 lira havale eden Murat Ongun, 7 Mart 2017 ile 1 Eylül 2020 tarihleri arasında da kendi hesabına 198 bin lira yatırdı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hem Ongun'un hesabına hem de eşinin hesaplarına özel şahıslar tarafından yapılan 143 bin 840 lira EFT'nin hangi gelir veya alacaklar karşılığı yapıldığı anlaşılamadı. Her iki konuda da Kontrolörlerce Savcılığa gerekli bildirimler yapıldı.