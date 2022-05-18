Twitter yöneticisi Alex Martinez'den olay itiraflar! Yönlendirme, yanlış bilgilendirme, yanlış etiketleme...

Twitter Baş Müşteri Ortağı Alex Martinez'in sosyal medyaya düşen bir videodaki itiraf niteliğindeki çarpıcı açıklamaları gündem oldu.



Sosyal medyaya düşen ve yabancı basında hızla yayılan bir videoda Twitter yöneticisi Alex Martinez, Twitter platformunun ideolojik tutumundan dolayı kar etmediğini, insanları yönlendirmek için çalıştığını, yanlış bilgilendirmeler ve yanlış etiketlemeler yaptığını itiraf ediyor.





"SÖYLEDİKLERİNİ CİDDİYE ALMIYORUM"

"7 bin kişinin (Twitter yönetim kurulu üyeleri) insanlara yapması gereken bir açıklama var. Ve bu gerçeği bize söylemek istemiyorlar." diyen Martinez, sözlerini şöyle sürdürdü:



Elon Musk Asperger hastası. Bu yüzden özel biri. Şunu düşünüyorum. Özel ihtiyaçları var. Kelimenin tam anlamıyla özel ihtiyaçları var.



Bu yüzden söylediklerini ciddiye bile alamıyorum.

SATIN ALMA İŞLEMİ ERTELENDİ

44 milyar dolara Twitter'ı satın almaya niyetlenen ancak spam hesapların yüksek olması nedeniyle işlemi erteleyen milyarder iş insanı Elon Musk SEC'ten Twitter kullanıcı rakamlarına yönelik gözden geçirme talep etti.

Dünyanın en büyük satın almalarından biri olacak olan Twitter'ın satışında pürüz çıktı. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın uğruna 44 milyar doları gözden çıkarmasıyla başlayan satın alma serüveni bir noktada tıkandı.

Twitter'ın kullanıcı sayısına yönelik endişelerin giderilmesi için Musk, ABD'nin SPK'sı konumunda olan SEC'e başvuru yaptı.

Elon Musk, Twitter'ın spam ve sahte hesap sayısını toplam kullanıcıların yüzde 5'in az olduğuna dair kanıt sunmasını talep ederken, SEC'ten bu rakamların incelenmesini istedi.

3 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

SEC, Elon Musk'ın Twitter'a yatırım yapmasından ve şirketi tamamen satın almak istemesi arasında geçen sürede Twitter yöneticileriyle 3 kez toplantı yaptığını açıkladı. Toplantıda Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, CEO Parag Agrawal, Bret Taylor ve Egon Durban ile görüştü.