CoronaVac aşılarının sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi

Son dakika haberi... Koronavirüs aşılarında flaş bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndaki Çin'den gelen CoronaVac aşılarını yurt geneline ulaştıracak sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek. Yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndaki Çin'den gelen CoronaVac aşılarını yurt geneline ulaştıracak sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Coronavirüs aşısının Çin'den Türkiye'ye gelmesinin ardından Bakan Fahrettin Koca, aşı hakkında detayları açıklamıştı. Buna göre, aşı 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacak. Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacak.

Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başladı. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecek. Bu süreçte aşılar, Bakanlığa ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.