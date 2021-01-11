Haberler Video Haber Videoları CoronaVac aşılarının sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi

CoronaVac aşılarının sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi

CoronaVac aşılarının sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi
11.01.2021 12:37
Ana Sayfa 02:37
Aleyna Çakır'ın tırnak...
Ana Sayfa 03:07
81 ilde aynı anda İstiklal...
Ana Sayfa 04:00
CHP medyasının arka planında...
Ana Sayfa 00:13
Depremin ürkütücü sesi ortaya...
Ana Sayfa 00:56
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp...
Ana Sayfa 01:21
Araçlar hurdaya döndü! Bu...
Ana Sayfa 01:37
Almanya'daki LGBT üyelerinden...
Ana Sayfa 00:06
BAYKAR tarafından...
Ana Sayfa 01:39
İstanbul'da günlerdir beklenen...
Ana Sayfa 00:57
İzmir'de hareketli gece! Polis...
Ana Sayfa 03:13
Başkan Erdoğan'dan kritik...
Ana Sayfa 04:59
İşkenceci eşini öldüren...

Son dakika haberi... Koronavirüs aşılarında flaş bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndaki Çin'den gelen CoronaVac aşılarını yurt geneline ulaştıracak sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek. Yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.


Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndaki Çin'den gelen CoronaVac aşılarını yurt geneline ulaştıracak sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Coronavirüs aşısının Çin'den Türkiye'ye gelmesinin ardından Bakan Fahrettin Koca, aşı hakkında detayları açıklamıştı. Buna göre, aşı 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacak. Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacak.

Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başladı. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecek. Bu süreçte aşılar, Bakanlığa ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.

Haber Videoları