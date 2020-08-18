Coronabüs! İstanbul Küçükçekmece'de bir minibüsten tam 40 yolcu çıktı

18.08.2020 09:40

COVİD-19 denetimleri sıklaştırıldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir minibüsten tam 40 yolcu çıktı! Esenyurt'ta ise minibüs şoförü Rıdvan Yılmaz, fazla yolcu olduğu için Y.B.'yi araçtan indirmeye çalıştı. Duruma sinirlenen genç cama yumruk attı. Elinden yaralanınca hastaneye kaldırıldı.