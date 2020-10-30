Çocuktan kurtarma personeline: Abi sen gitme…

Türkiye'nin gündeminde oturan İzmir depreminin etkileri hala sürerken bölgeden son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. 6.6 şiddetinde yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremin enkaz çalışmaları hala sürerken enkaz altında kalan bir çocuk ile onu kurtarmaya çalışan görevlinin diyaloğu yürekleri dağladı. "Abi sen gitme" diyerek sesini duyurmaya çalışan çocuğun diyaloğu izleyen herkesi gözyaşlarına boğdu.