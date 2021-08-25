Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır ailelerinden Ankara'da HDP'ye siyah çelenk

Diyarbakır'da, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı için 723 gündür evlat nöbeti tutan aileler, HDP'nin Ankara'daki Genel Merkez binasının önüne üzerinde 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz’ yazılı siyah çelenk bıraktı. Aileler, çelengi bıraktıktan sonra "Kahrolsun HDP, işbirlikçi PKK" sloganları attı. PKK tarafından dağa kaçırılan Yusuf Bektaş'ın babası Celil Bektaş, "Oğlum 2019 yılında HDP tarafından dağa kaçırıldı. Oğlumun montu ve kimliği gençlik kolları binasında çıktı. Aynı zamanda HDP bunu kabullendi." dedi.









'EVLADIMIZ GELENE KADAR HDP'NİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

PKK tarafından dağa kaçırılan Yusuf Bektaş'ın babası Celil Bektaş, "Oğlum 2019 yılında HDP tarafından dağa kaçırıldı. Oğlumun montu ve kimliği gençlik kolları binasında çıktı. Aynı zamanda HDP bunu kabullendi. Benim oğlum hasta, biz dünyaya başkaldırdık. Bunlar Kürtleri temsil edemezler, Kürt biziz. Bizler hiçbir zaman Kürtlüğümüzü inkar etmedik.





Ankara'da Türküm, Diyarbakır'da Kürdüm, Trabzon'da lazım. Bunlar ellerini bizim yakamızdan çeksinler. Sağ olsun devletimiz bizim yanımızdadır. Biz bir şey kaybetmedik, kazandık. 300 tane evladımızı getirdik. HDP bunu inkar etti. Evlatlarımız zor durumdadır. Siz yalan söylüyorsunuz. Biz ABD'nin uşağı değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Kürdüyüz. Evladımız gelene kadar HDP'nin peşini bırakmayacağız" dedi.









'BİZİM ÇOCUKLARIMIZI NEDEN PKK'YA SATIYORLAR'

Yaklaşık 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise, "Biz anne ve babaları temsilen bugün Ankara'dayız. HDP'li tek bir milletvekili cesaretli çıkıp da maalesef bu Kürt ailelerine sahip çıkmadılar. Evde kendi evlatlarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz ? Ben oğlumu gördüm tanımadım. 6 yıldır ben oğlumu görmedim. Eşim ilaç tedavisi görüyor, 'dünya gözüyle bir oğlumu göreyim' diyor, evlat hasretiyle yanıyor. Bizim çocuklarımızı neden PKK'ya satıyorlar?





Hiç mi bunlarda vicdan yoktur ? 'Kürt için mücadele ediyoruz' diyorlar Kürdü öldürüyorlar. Zaman zaman HDP açıklamalarında diyor ya, 'Zulüm var doğuda', doğrudur PKK zulmü var, HDP zulmü var. HDP artık bir kez daha devletimizin büyüklüğünü görsün. Devletimizin çocuklar için ne kadar hassas çalıştığını görsün. Biz bunların kapısından kalkmayacağız. Zaten bizim çocuklarımızı dağa gönderdiklerinde biz ölmüşüz. Gelsinler bizi de öldürsünler. HDP'ye destek veren insanlar, elinizi vicdanınıza koyun, neden bize sahip çıkmıyorsunuz" diye konuştu.