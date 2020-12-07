Çin aşısı güvenli mi? Prof. Dr. Murat Akova açıkladı...

Çin'de üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Türkiye'de gönüllü uygulamalarının koordinatörlüğünü yürüten Hacettepe Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Çin aşısı güvenli mi? Faz 3 çalışmalarının sonuçları açıklandı mı? Çin aşısının yat etkileri var mı? Aşı Türkiye'de ne zaman uygulanacak? Aşı olanlar maske takmaya devam edecek mi? Yerli aşı çalışmaları ne aşamada? Türkiye'de salgının son durumu nasıl? Önümüzdeki aylardaki bilim insanlarının Kovid-19 salgınına yönelik beklentiler neler? Ocak, Şubat ve Mart aylarında Kovid-19 ile mücadele eden insanlığı neler bekliyor? Prof. Dr. Akova tüm soruları cevapladı.

Prof. Dr. Murat Akova, A Haber canlı yayınında Çin menşeili Sinovac şirketinin ürettiği ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da Türkiye'nin 50 milyon doz için anlaşma yaptığı Türkiye'de de uygulanacağını bahsettiği Covid-19 aşısıyla ilgili tüm sorulara yanıt verdi.

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11 Aralık'ta Türkiye'de olması beklenen aşıların ilk olarak sağlık personellerine uygulanacağı duyuruldu. Peki Çin aşısı ne kadar güvenilir? bu soruya Prof. Dr. Akova şöyle yanıt verdi;

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DURUMU ŞİDDETLENECEK"

Çok ciddi bir hastalık süreciyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki kış aylarında aralık, ocak, şubat belki marta kadar giderek şiddetlenme durumu söz konusu. Böyle olunca bu gidişi geri çevirmek aşıyla mümkün. Söylentilerle değil bilimsel açıklamalara bakarak hareket etmeliyiz. Çin aşısının henüz faz 3 sonuçları açıklanmadı. Bu aşının açıklanan faz 2 sonuçlarında yüzde 92 ila 97 etkili olduğunu biliyoruz. Eğer kısa bir süre sonra açıklanması beklenen faz 3 çalışma sonuçları da bunu doğrularsa bir sıkıntı görünmüyor.

ÇİN AŞISI BREZİLYA'DA 11 BİN KİŞİYE UYGULANDI

Brezilya'da da bu aşının faz 3 çalışmaları 11 bin kişi üzerinde yapıldı. Sonuçların bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta sonuçların açıklanması bekleniyor. Bu sonuçlar bize de bir fikir verecek.

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

50 milyon doz aşılama 2021 yılının ilk çeyreğine kadar uygulanırsa ki ben uygulanılabileceğini düşünüyorum. Eğer süreç böyle devam ederse nisan ayından sonra salgınla mücadelede havalarında ısınmasıyla birlikte şiddetini engellemiş oluruz. Doğal olarak hastalığı geçirenlerin antikor seviyeleri Çin aşıyla kazanılan antikorlardan daha yüksek. Bu yüzden Çin aşısının dozlarını tekrar edebiliriz. Bunları için zaman gerekli.