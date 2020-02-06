Çığ faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 06.02.2020 13:07

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle faciadan hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde karlar altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı. 33 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Akşam saatlerinde ara verilen kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Bölgede önce alan taraması yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü. Kurtarma ekipleri 1 cansız bedene daha ulaştı. Böylece ilk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 39'a yükseldi.

ÇIĞ BÖLGESİNE GİRİŞ YASAK

Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor.

"TEHLİKE DEVAM EDİYOR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez bir açıklama yaptı.Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, "Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi" dedi. Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

SOYLU'DAN YARALILARA ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığda yaralı olarak kurtarılanları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Üst üste iki çığ hadisesinden dolayı acı kayıplarının olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa giden sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de bir belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Bugün onlar için bir kurtarma söz konusuydu."

BAKAN KOCA: YARALI SAYISI 75

Hastanelere kaldırılan yaralı sayıları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şöyle konuştu:



"Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

3. ÇIĞ UYARISI

Bölgede çığ altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürerken, üçüncü bir çığ uyarısı yapıldı.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına ara verilirken, sabah 07.00'den itibaren çalışmalar tekrar başladı. Ekipler çığ altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

Aranan 3 kişiden 1'nin daha cesedine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.