CHP'nin hizmetine bak! Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversitelilere prezervatif dağıttı 14.12.2019 12:38

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteli gençlere ücretsiz prezervatif dağıtılması, belediye meclisinde tartışmaya neden oldu. AK Partili isim "Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" diyerek tepki gösterdi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında prezervatif tartışması yaşandı.

ÜNİVERSİTELİLERE ÜCRETSİZ PREZERVATİF

AK Partili meclis üyeleri, üniversiteli gençlere ücretsiz prezervatif dağıtılmasının örf ve adetlere uygun olmadığını söyledi. CHP'li başkan ise uygulamanın doğruluğunu savundu.

AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, "Sağlık Daire Başkanlığımız sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi'nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" diye sordu.

HİBE OLARAK GELDİ

Bunun üzerine Sağlık Daire Başkanı Dr. Hülya Atila, proje hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Atila, "HIV, AIDS alanında Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve özellikle de Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği protokolü yaptı. Burada kullanılan tüm materyaller belediye dışında bize hibe olarak geldi." şeklinde konuştu.