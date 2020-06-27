Son dakika: Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde, polis ve jandarmanın işbirliğiyle gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.