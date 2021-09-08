CHP'li Tanju Özcan'dan platonik aşkı Şevval Sam'a park ve konser kıyağı

Son zamanlardaki ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen CHP’li Tanju Özcan şimdi de bir israf skandalı ile gündemde. Özcan, belediye tarafından ihaleyle yapılan hizmet alımında 3 organizaasyon için 1 milyon 153 bin lira harcadı. Özcan, “20 yıldır fotoğrafını cüzdanımda taşıyorum” dediği platonik aşkı Şevval Sam’ın adını bir parka verdi, 30 Ağustos'ta Şevval Sam konserine belediye bütçesinden yüz binlerce lira ayırdı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı bu kez de israf skandalıyla gündemde. Özcan, 30 Ağustos'ta "platonik aşkı" Şevval Sam konseri için belediye bütçesinden harcadığı paralarla tepkilerin odağında.



ŞEVVAL SAM'IN İSMİNİ PARKA VERDİ

Özcan, "20 yıldır fotoğrafını cüzdanımda taşıyorum" dediği Şevval Sam'ın ismini bölge halkına danışmadan bir parka da verdi.



PARA YAĞDIRDI

Bolu Belediye AK Parti Meclis Üyesi Burak Balaban, CHP'li Bolu Belediyesi'nin park açılışı için yaklaşık 400 bin liraya yakın bir ücret ödediğini, Şevval Sam konseri için ise de aynı şekilde 400 bin liraya yakın bir ücret ödendiğini belirtti. Şevval Sam'ın kendisine bu konser için ne kadar ücret ödendiği ise bir soru işareti. AK Partili Balaban, "Şevval Sam'ın Bolu'yla ne ilgisi var? Parka isminin verilmesini gerektiren ne gibi bir durum var? Bolu kamuoyu bu konuda tepkili" dedi.