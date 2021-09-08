Son dakika: Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

Adana’da terör örgütü FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütü FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı.