CHP'li Sezgin Tanrıkulu Türkiye'yi Filistinlilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu

İP Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı küstah bir şekilde bebek katili Binyamin Netanyahu'ya benzeterek tepki çekmişti. İP'ten sonra şimdi de müttefiki CHP'den benzer bir çıkış geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, hadsiz bir açıklama yaparak Türkiye'yi, Filistinlilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu. Muhalefetin Türkiye'yi ve Erdoğan'ı karalayacak bu tarz kara propagandalar için özellikle ABD'den maddi destek aldığı ve "Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek vereceğiz" diyen Biden ile iş tuttuğu son günlerde yaşanan gelişmelerle iyiden iyiye ortaya çıkmış oldu.