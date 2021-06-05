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Ankara'da suç çetesine operasyon! Uyuşturucu kullandırıp kadınlara fuhuş yaptırdılar

Ankara'da suç çetesine operasyon! Uyuşturucu kullandırıp kadınlara fuhuş yaptırdılar
05.06.2021 12:40
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Ankara'da kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuş yaptıran ve oradan elde ettikleri gelirle tekrar uyuşturucu madde ticareti yapan çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.


Ankara Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Eryaman bölgesinde bulunan günübirlik evlerde, kadınların uyuşturucu madde kullandırılarak fuhuşa zorlandığı ve elde edilen gelirin tekrardan uyuşturucu madde temin edilerek Ankara'daki sokak satıcılarına dağıtıldığı şeklinde istihbarat aldı.


Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 4 Aylık süren projeli çalışmalar neticesinde, yapılan ara yakalamalarda 14 şahıstan, 24.35 gram eroin, 14.25 gram metamfetamin, 37.81 gram esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Ekipler, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde toplam 14 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda, 145 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 39 gram toz esrar, 98 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam tüp, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirdi.



35 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Öte yandan, dosya kapsamında toplam 5 kişiye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, bu şahıslardan Uyuşturucu Madde temin eden 35 şüpheliye ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.


SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartıyla 1 kişi de savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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