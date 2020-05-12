CHP'li Murat Ongun, Fazilet durağı rezaletini kapatmak için şoförlerle kurgu röportaj yaptırıp yalan söyletmiş

12.05.2020 22:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararında; suç duyurusuna konu olan iki otobüsün şoförlerin bilgi sahibi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İBB TV’de verdiği ve İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yayınlanan röportajlardaki ifadelerin farklı olduğuna dikkat çekiliyor. İşte SABAH'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...