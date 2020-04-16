Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası toplu ulaşımla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tedbirler alındı. Ancak öncesinde CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarında sefer sayılarını azalttı. Onlarca İETT otobüsünün seferleri de iptal edildi. Bu uygulamalarından kaynaklı bazı saatlerde metro, metrobüs ve otobüslerde sosyal mesafe sağlanamadı, insan yoğunluğu yaşanan kalabalık yığınlar oluştu. İBB 'nin toplu ulaşımdaki sefer sayılarının azaltılması İstanbullu vatandaşlardan tepki çekiyor. Sosyal medyada toplu ulaşım araçlarında yaşanan insan yoğunluğu gözler önüne seriliyor.

METRODA BEKLEME SÜRESİ ARTTI, YOLCU SAYISI ÇOĞALDI

CHP'li İBB, İstanbul ulaşımını aksatacak bir uygulama daha başlattı. Metro sefer aralıkları 10 dakikaya kadar çıktı. Hacıosman Metro Hattı'nda yaşanan uygulamayı bir vatandaş görüntüledi. İstanbullu yolcu, "Ekrem Bey, 10 dakikaya çıkarmış tren seferlerini, yedi dakikada yetmemiş, 10 dakikaya çıkarmış!" diye seferin bekleme süresinin uzatılmasına tepki gösterdi. Daha önce metro hatlarında bekleme süresi 3 dakikaydı. Bu uygulama ile 10 dakikada bir gelen metroya özellikle iş saatlerinde eskisinden çok daha fazla yolcu biniyor. Böylece sosyal mesafe hiçe sayılıyor.





SABAH





