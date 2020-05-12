RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Esenyurt'ta damat dehşet saçtı! Kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta damat dehşet saçtı! Kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdü
12.05.2020 21:49

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehter Çeşme Mahallesi'nde iftar öncesi meydana gelen olayda iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


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