İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehter Çeşme Mahallesi'nde iftar öncesi meydana gelen olayda iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İstanbul Esenyurt'ta damat dehşet saçtı! Kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdü
12.05.2020 21:49
- İstanbul Esenyurt'ta damat dehşet saçtı! Kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdü
- Kars'ta arazi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı
- Türkiye'den koronavirüse (Kovid-19) karşı lazer tedavisi
- Sakarya Akyazı'da 'Süper taşıyıcı' kadın tespit edildi! 2 iftar 1 cenazeye katılmıştı korkulan oldu...
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından "Çay Üreticilerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge! O işletmeler de yasaktan muaf olacak
- Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan maske soruşturması
- Belediye başkanı bile şaşkına döndü! Salgını fırsat bilip villa diktiler
- Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
- Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi Japon basınında: "Japonya'nın en büyüğünden daha büyük"
- İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilimin perde arkasında ne var?