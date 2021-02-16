CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde 2 bin 300 işçi greve başladı! CHP'li İlgezdi'den skandal sözler: İki üç gün bağırır sonra susarlar

CHP'li Kadıköy Belediyesi ile işçiler arasındaki 8 aydır yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Kadıköy Belediyesi işçilerin taleplerini kabul etmeyince 2.300 işçi greve gitti Binaya grev pankartı asıldı. İşçilere istedikleri zammı vermeyen ilçe belediyesinin ise CHP'li İlgezdi'nin, "Sendikalara sakın taviz vermeyin. İki üç gün bağırır susarlar." sözleriyle hareket ettiğini öğrenildi.

CHP'li Kadıköy Belediyesi ile işçiler arasındaki 8 aydır yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Kadıköy Belediyesi işçilerin taleplerini kabul etmeyince 2.300 işçi greve gitti. Binaya grev pankartı asıldı. Binaya giren işçiler kalorifer peteklerini kapattı. Eylem 00.01'de başladı.





Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, sözleşme sürecinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı.





"TALEPLERİMİZDE EŞİT ADIM ATMALIYIZ"

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 7 aydır masadayız.

Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.









CHP'Lİ İLGEZDİ: İKİ ÜÇ GÜN BAĞIRIR SUSARLAR

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ilçe belediye başkanları ile yapılan toplantıda sendikalar konusu gündeme gelince, "Sendikalara sakın taviz vermeyin. İki üç gün bağırır susarlar" demişti. İlçe belediye başkanlarının da CHP'li İlgezdi'nin bu sözünden hareketle işçilere zam yapmadığı öğrenildi.

