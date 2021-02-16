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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?
16.02.2021 15:26
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Gara'daki PKK katliamına Batı'nın sessiz kalmasını eleştirdi. Erdoğan, "Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğunda yaygaralarından geçilmiyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz" dedi. Erdoğan öte yandan terörle mücadeledeki kararlığı "Hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz" sözleriyle ifade etti.


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