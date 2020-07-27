CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'dan skandal Ayasofya açıklaması!

27.07.2020 16:55

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdir Dara Odabaşı, CHP'nin kurultay salonundaki canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu. Osmanlının artık kalmadığına dikkat çeken Odabaşı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinde kılıç olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

HUTBEDE KILIÇ GELENEĞİ NEDİR?

Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor.

Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan İstanbul'daki Ayasofya Camiidir. Bununla birlikte Bursa'daki Ulu Cami ve Edirne'deki Eski Cami'de buna dahildir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak bu camilerde yaşatılıyor. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Yani Ayasofya'da da bu nedenle hutbeye kılıçla çıkıldı.