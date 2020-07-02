CHP'li İmamoğlu'nun photoshoplu Haliç fotoğrafına AK Parti'li Haydar Ali Yıldız'dan jet yalanlama!

02.07.2020 23:11

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç’in yelkenli fotoğraflarını paylaştı. Denizin üzerinde fotoshop yapıldığı anlaşılan fotoğraflara AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan cevap gecikmedi. Yıldız, “Yelkenlerle süsleyerek yayınladığınız temiz Haliç fotoğrafları keşke gerçeği yansıtsaydı, Haliç’te oturan biri olarak en çok ben sevinirdim. Ekibiniz Fazilet Durağı haberlerinde olduğu gibi sizi kandırıyor olabilir. Bu görüntüler de bugün çekildi” diyerek bir video paylaştı. Haliç’in içler acısı halini gözler önüne serdi.