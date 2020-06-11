CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal! Sultanahmet Camii’nin müze olmasını istedi

11.06.2020 00:43

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu skandal bir açıklamada bulundu. TBMM'de Sultanahmet Camii'ninde müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı” dedi.