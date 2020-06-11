CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu skandal bir açıklamada bulundu. TBMM'de Sultanahmet Camii'ninde müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı” dedi.
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal! Sultanahmet Camii’nin müze olmasını istedi
11.06.2020 00:43
- CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal! Sultanahmet Camii’nin müze olmasını istedi
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