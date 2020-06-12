'Askeri casusluk'tan gözaltına alınan Oda TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız tutuklandı!

“Siyasal ve Askeri Casusluk” suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Oda TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız tutuklandı. Tele-1 Televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ise sertbest bırakıldı.
"Siyasal ve Askeri Casusluk" suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Oda TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele-1 Televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel gözaltına alınmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel, Yıldız ve E.B isimli bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER
E.B., Yıldız ve Dükel'in sorgusu Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yapıldı. 3 şüpheli TCK'nın 329/1 maddesi kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
MÜYESSER YILDIZ TUTUKLANDI
Söz konusu isimlerden Yıldız ve E.B, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ATAKAN IRMAK / SABAH