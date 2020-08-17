CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletmeden, 10 Ağustos'ta gönderdiği ihtarnameyle "geçmişe dönük alacaklarının tahsili ve çevre düzenlemesi yapılacağı" gerekçesiyle işgal edilen taşınmaz malı 15 gün içinde boşaltmasını istedi.
CHP'li İBB'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor! Esnafın ekmeğine göz diktiler
17.08.2020 20:52
- CHP'li İBB'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor! Esnafın ekmeğine göz diktiler
- Akdeniz'de Batı'yı çıldırtan harita! Türk araştırma gemileri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
- ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu
- Son dakika: Batman'da HDP'li iki belediye başkanı AK Parti’ye geçti
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'da flaş açıklamalar: Meşru hükümetin yanındayız!
- İşte Bakan Hulusi Akar'ın Libya ziyaretinin perde arkası
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem simülasyonunu deneyimledi
- Son dakika: Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını! Ekipler anında müdahale etti
- Son dakika: Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret: Bakan Akar Trablus'ta
- 23 yıllık hayal gerçek oldu! Şırnak-Cizre karayolu açılışa hazır!
- Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporculara ücretsiz eğitim desteği
- Hadsiz Joe Biden’ın küstah açıklamalarına halktan sert tepki: 15 Temmuz'da yıkamadılar şimdi tekrar gündeme getirdiler