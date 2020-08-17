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CHP'li İBB'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor! Esnafın ekmeğine göz diktiler

CHP'li İBB'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor! Esnafın ekmeğine göz diktiler
17.08.2020 20:52

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletmeden, 10 Ağustos'ta gönderdiği ihtarnameyle "geçmişe dönük alacaklarının tahsili ve çevre düzenlemesi yapılacağı" gerekçesiyle işgal edilen taşınmaz malı 15 gün içinde boşaltmasını istedi.


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