17.08.2020 21:50

Rus bilim insanlarının çalışmaları hız kesmiyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, dünyanın gözünü, kulağını çevirdiği yere gitti. Moskova'da, dünyada tescillenen ilk koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V’nin üretildiği Gamaleya Enstitüsü'nü görüntüledi.

Dünya üzerinde tescillenen ilk kovid-19 aşısı burada üretiliyor.

A Haber, Rusya'da, "Sputnik V" adı verilen aşının üretildiği merkezi görüntüledi.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Rusya'nın en eski geliştirme merkezlerinden sayılan 130 yaşındaki Gamaleya'nın aşı çalışmaları tüm dünyada yakından takip ediliyor.

Kovid-19 aşısının enstitü çalışanlarından bazılarında denendiği de biliniyor.

Aşıyı yaptıran bilim insanları, bu sayede "enstitüde maskesiz olma özgürlüğüne sahip olduklarını" anlatıyor.

Bir taraftan da Rus bilim insanları kediler için koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Eğer hedeflenen aşı geliştirilebilirse tüm evcil hayvanlara uygulanabilecek.