CHP'li İBB'nin "Otobüs almak için Cumhurbaşkanı onay gerekiyor" yalanı çürüdü!

İstanbul'daki toplu taşımada yaşanan aksaklıkları perdelemek için "belediye hizmetlerinin kamu tarafından engellendiğini" iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanı bir kez daha çürümüş oldu. Otobüs alımı kredisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle araç alamadığını iddia eden İBB, İstanbul'a 160 yeni metrobüs için imza attı. Şimdi CHP'nin otobüs için talep edilen bütçenin kimlere ne için söz verdiği ve "Otobüs alımını Erdoğan engelliyor" yalanına karşı kendini nasıl savunacağı merak konusu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda belediye hizmetlerinin kamu tarafından engellendiğini iddia etmiş ve otobüs alımı kredisinin Başkan Erdoğan tarafından onaylanmadığı söylemişti.





TEVFİK GÖKSU İMAMOĞLU'NUN İDDİASINI ÇÜRÜTMÜŞTÜ

İmamoğlu'nun yeni alınacak otobüsler için gereken 90 milyon Euro krediyi AK Parti'nin engellediği yalanına yanıt veren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bu kredi için gereken meclis oylamasında AK Parti grubunun evet oyu verdiğini hatırlatmıştı. Şu anda sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'deki büyükşehir belediyesi yönetimlerinin dış borç kredilerinin beklemede ve incelemede olduğunu açıklamıştı. Kredi onayındaki gecikmenin CHP'ye veya İmamoğlu'na özel bir durum olmadığının, AK Partili büyükşehir belediyelerinin de dış borçlanmayla alacağı kredilerin onaylarının ilgili usuller uyarınca incelenmesinin zaman aldığının ve beklemede olduğunun altını çizmişti.







ONAY ENGELİ YALAN İMZALAR ATILDI!

CHP'li İBB, iddia ettiğinin aksine otobüs alımı için Cumhurbaşkanı onay gerekmediğini kendi kendi kendine göstermiş oldu.









İstanbul'da metrobüs filosunun yenilenmesi için 160 yeni metrobüs aracının alım töreni İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. 100 adet tek körüklü 60 adet çift körüklü olmak üzere toplam 160 yeni metrobüs aracı alımı için imza töreni düzenlendi.









CEVAP BEKLEYEN SORULAR

İBB'nin yalanının ifşa olmasının ardından şimdi cevap bekleyen iki soru var.



1: İBB sözde otobüs alımı için talep ettiği paraları kime ne için vaat etmişti?



2: İBB imza attığı yalanlar hakkında bir açıklama yapacak mı?









