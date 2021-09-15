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1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakası ilk kez böyle görüntülendi!

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakası ilk kez böyle görüntülendi!
15.09.2021 13:28
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakası ilk kez böyle görüntülendi! Türkiye'nin en büyük projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı da yapıldı. Tamamlandığında kendi alanında dünyanın en büyüğü olacak dev köprünün Lapseki yakasında tamamlanan bölümünden araçla hareket edilerek ilk kez görüntülendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları incelemek üzere yaptığı son ziyarette, köprünün hizmete açılmasıyla Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söylemişti.


1915 Çanakkale Köprüsü ilk kez böyle görüntülendi! Bu ay sonu tamamlanıyor

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