CHP'li İBB'den hazımsızlık! Sancaktepe'de kurban kesim alanı pankartlarını topladı

03.07.2020 21:49

Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü'nün vatandaşları bilgilendirmek için astırdığı kurban kesim alanları pankartları, CHP'li İBB tarafından toplatıldı. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Döğücü, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu... Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadeleriyle CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.

Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü'nün vatandaşları bilgilendirmek için astırdığı kurban kesim alanları pankartları, CHP'li İBB tarafından toplatıldı.

Sancaktepe Belediyesi Başkanı Döğücü, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu... Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadeleriyle CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.