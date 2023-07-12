CHP'li İBB İstanbul'u sivrisineklere teslim etti! Vatandaş ilaçlama yapmayan belediyeye tepki gösterdi

CHP'li İBB'nin iş bilmez belediyecilik anlayışını gösteren olaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Koltuk hevesi peşinde koşan CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor. Hizmet ve altyapı konusunda eksiklikler yaşayan vatandaşların başı bu sefer artan sivrisinek yoğunluğuyla dertte.

İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinek şikayeti arttı. Bir çok kişi ev ve araçları saran onlarca sivrisineği çekip sosyal medyada paylaştı. Avcılar, Yeşilkent Mahallesi sakinleri de yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Sivrisinek yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mahalleden geçen deredeki pislikler ve zamanında toplanmayan çöpler nedeniyle sivrisineklerin çoğaldığını iddia eden mahalle sakinleri ilaçlama araçlarının mahallelerine daha sık gelmesini istiyor.

"EVDE ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Mahalle sakini Meliha Elmastaş, "Mahallede sivrisinek çok, çocukları ısırıyor. Isırdığı yer kabarıyor ve içinden su çıkıyor. İlaç alıyoruz ama hiçbirşey fayda etmiyor. Evde bebeklerimiz var, çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Camı açsak, içeri hava girsin desek çocuklar yine aynı oluyor, hep ısırıyorlar" dedi.

İLAÇLAMA YAPMIYORLAR

Sivrisineklerin kaynağının, mahalleden geçen dere ve çöplerin zamanında toplanmaması olduğunu ileri süren Şehnaz Kılıç ise, "İlaçlama olsa daha iyi olur. Geçen sene az da olsa ilaçlama oluyordu ama bu sene sadece bir defa gördüm. Çocuklarımıza yazık günah, havalar ısındığı için mecbur kendimizi dışarı atıyoruz ama sineklerden dolayı hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz" şeklinde konuştu.

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Sivrisinek ısırığı sonrası hastaneye başvuruların sayısının genel olarak Ağustos Eylül aylarında daha çok olduğunu, bu sene az da olsa şikayetlerin daha erken başladığını dile getiren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ise, "Genel olarak sivrisineğin soktuğu yerde kızarıklık, kaşıntı, yara, çok kaşımaya bağlı oluşan sekonder enfeksiyon dediğimiz, oradaki derinin iltihaplanması karşımıza çıkabiliyor. Çoğu kişide aslında sivrisineğin ısırdığı yerde yangı reaksiyonu tarzında kızarıklık çıkabiliyor ama bazı atopik bireylerde, alerjik bireylerde, sivrisineğin ısırmadığı yerlerde de yaygın kızarıklık, kaşıntı, döküntü ortaya çıkabiliyor. Bazı alerjik bireylerde, bizim ürtiker dediğimiz kurdeşen benzeri reaksiyonlar ya da vücudun genelinde kızarıklıklar ortaya çıkabiliyor. Hatta bazen çok nadir görebiliriz, çok sık görmeyiz ama anafilaktoid dediğimiz reaksiyonlar çok nadiren gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. Solunumun durması, dilin veya solunum yolunun şişmesiyle nefesin kesilmesi, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında gider. O açıdan dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE SON DÖNEMDEKİ SİVRİSİNEKLERİN CİNSLERİ FARKLI"

Kutlubay, "Sivrisinek sokmalarında, özellikle son dönem sivrisineklerin cinsleri de farklı. Özellikle geçen yıl Aedes sineği dediğimiz sivrisinek cinsi vardı, ısırmıyordu; resmen koparıyordu. Soktuğu yerde şiddetli yangı ve ağrı da yapabiliyor. Ona bağlı olarak da alerjik reaksiyonlar artabiliyor. Tabii bu alerjik reaksiyonlar arttığı zaman deride yara meydana gelebiliyor. Eğer ki rutin birtakım çözümlere rağmen, sivrisinek sokmasına bağlı alerjik reaksiyon geçmiyorsa, kızarıklık geçmiyorsa, ya da vücutta yayılıyorsa mutlaka bize bir dermatoloğa başvurmakta yarar var. Veya sivrisinek sokmasına bağlı, sokulan bölgede deri yaralanması meydana geliyorsa, ateş ve kızarıklık oluşuyorsa mutlaka bir dermatoloğa gitmesini öneriyoruz" dedi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ise vatandaşların şikayetleri üzerine konuyla ilgili yaptığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi'nin yılın 12 ayı hizmetlerine devam ettiğini, sivrisinek, karasinek, kene, pire, kemirgen ve hamamböceği ile mücadelede 182 ekip 611 personelin görev aldığını belirtti.





İBB, 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde 107 bin 603 adreste, 209 bin 291 üreme kaynağının periyodik olarak ilaçlandığına değinilirken, 153 Çözüm Merkezi'ne gelen taleplerin 8 iş günü içerisinde yapılması tanımlansa da, vektörlerle mücadele birimi olarak daha kısa sürede çözüme kavuşturulduğu ifade edildi. Açıklamada son olarak, amfibik araçlarla Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan dere, göl, sazlık alanlarda sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ederken, 2023 yılında ilk kez drone kullanılarak ilaçlama yapıldığına da yer verildi.

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