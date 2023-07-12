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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'hipetermi' uyarısı; Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar dikkat!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'hipetermi' uyarısı; Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar dikkat!
12.07.2023 15:23 - Son Güncelleme: 12.07.2023 15:23

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlıkları olanlara, sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı uyarda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek şunları yazdı:

"Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz."

Koca, paylaşımında, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Enes Seyda Şahiner'in sıcak çarpmasına ilişkin uyarılarını içeren videoya da yer verdi.

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