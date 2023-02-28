Haberler Haber Videoları CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü: “Yapılmamış olsaydı bugün daha çok can kaybımız olabilirdi”

CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü: “Yapılmamış olsaydı bugün daha çok can kaybımız olabilirdi”

CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü: “Yapılmamış olsaydı bugün daha çok can kaybımız olabilirdi”
28.02.2023 12:36

OTOMATİK OYNAT

Haber 08:47
Mahalle tuzla buz oldu: Geride...
Haber 01:32
DASK NEDİR? DASK BAŞVURUSU...
Haber 02:19
Cerrahpaşa kapatıldı mı,...
Haber 01:32
Malatya'da deprem!
Haber 04:21
Başkan Erdoğan yine bölgede
Haber 00:22
Büyük dedenin takma dişleri...
Haber 00:36
Depremin yeni görüntüleri...
Haber 00:52
Belediye Başkanı Kavak...
Haber 03:36
Niğde Bor depremi artçı mı,...
Haber 03:07
Niğde'de korkutan deprem!...
Haber 01:09
Rende Sitesi sahibi Arif Sami...
Haber 02:21
Erzincan sıkı yapı denetimi ve...

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir canlı yayın programında asrın felaketinde herhangi bir zarar görmeyen konutlar üzerinden TOKİ'ye övgü dolu sözlerde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Elazığ depreminden sonra TOKİ'nin kentte 25 bin konut yaptığını ifade eden Erol, "Yapmamış olsaydı daha çok can kaybımız olurdu. TOKİ konutlarında mühendislik olarak büyük bir başarı var" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'li Erol'un aksine, devletin konut yapma sözünü hedef almıştı. Kılıçdaroğlu, iktidarın yaraları sarma sözünü 'tehdit' olarak vurgulayarak "İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar." şeklinde konuşmuş adeta skandal sözler kullanmıştı. İşte iki CHP'linin TOKİ'nin verdiği başarısına sarfettiği o sözler...

Haber Videoları
SON DAKİKA