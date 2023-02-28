CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir canlı yayın programında asrın felaketinde herhangi bir zarar görmeyen konutlar üzerinden TOKİ'ye övgü dolu sözlerde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Elazığ depreminden sonra TOKİ'nin kentte 25 bin konut yaptığını ifade eden Erol, "Yapmamış olsaydı daha çok can kaybımız olurdu. TOKİ konutlarında mühendislik olarak büyük bir başarı var" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'li Erol'un aksine, devletin konut yapma sözünü hedef almıştı. Kılıçdaroğlu, iktidarın yaraları sarma sözünü 'tehdit' olarak vurgulayarak "İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar." şeklinde konuşmuş adeta skandal sözler kullanmıştı. İşte iki CHP'linin TOKİ'nin verdiği başarısına sarfettiği o sözler...