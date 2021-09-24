Yurtlar üzerinden provokasyon yapanlara Bakan Kasapoğlu'ndan sert cevap

Yurtlar üzerinden provokasyon yapanlara cevap veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Öncelikle bakanlığımızın yurtları konusunu izah etmek istiyorum. Türkiye'deki yurt altyapısı an itibariyle dünyada hiçbir ülkede yok. Her gencimizin barınma ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

Öğrenci yurtları üzerinden manipülasyon yapılarak gençler sokağa çıkarılma çalışıyor. Peki Gençler algı operasyonu ile neden siyasete alet ediliyor? Öğrenci yurtları neden hedef? Gençler üzerinden kimler ne planlıyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu değerlendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları:

Öncelikle bakanlığımızın yurtları konusunu izah etmek istiyorum. Türkiye'deki yurt altyapısı an itibariyle dünyada hiçbir ülkede yok. Her gencimizin barınma ihtiyacını karşılayacağız.

Modern, hizmet standartları ve yaygın olan ağı var. 81 ilde 270 ilçede şu anda hizmet veren yurdumuz var. Burada 720 bin yatak kapasitesinden bahsediyoruz.

Eylemcilerin öğrenci olmadıkları belirlendi.

2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak, hem hizmet hem de konfor açısında büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standartı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var. Türkiye'nin her yerinde olan ve sadece barınmayı değil beslemesinden sanatına sporuna kadar her türlü hizmeti bünyesinde barındıran bir altyapı var.

Dünyada eğitimi ihracat kalemi olarak gören ülkeler var. Bu ülkelere gidip baktığınız zaman bizim yurtlarımız ile kıyaslanamaz bile. Bu altyapı sistemi kolay kurulmadı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey var mıydı? 20 kişilik odalar, 1 katta bir banyo bir lavabo vardı. Biz bunların hepsini yeniden inşa ettik. Etüt alanları olmayan merkezler ısınmayan kaloriferler vardı bunların hepsini yeniledik.

Bunlar çok uzun zamanlar değil bunlar 2 binli yılların başı ve 90 yıllarda olan şeylerdi. Şu anda yaşananı bir sorun olarak dile getirmek haksızlık olur. Pandemi sürecinde başvuru olmadık. Bu süreç ile yeni dönem birleşince bir yoğunluk oluştu.

Bu bizim önceden öngördüğümüz ve ona göre hazırlık yaptığımız bir durum var. Biz bu 3 yılda tam 216 bin yeni yatak ilave ettik altyapımıza. 19 yıl önce 180 bin olan kapasite şu anda 720 binin üzerine çıktı. 80 yılda yapılanın daha fazlanı yaptık. Ve biz yeni yurtlar yapmaya devam ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere karşı olan ilgisi ve onlarla ilgili vizyonu bizim ilham kaynağımız. Biz daha fazla üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Aileler çocuklarını bize emanet ediyor bu bizim için çok önemli bir gurur kaynağıdır. Burada sessiz sedasız bir devrim yapılıyor gençler için.