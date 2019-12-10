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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Kanal İstanbul" yalanına AK Parti'den belgeli yanıt

10.12.2019 20:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Toplantısı'na Kanal İstanbul tartışması damga vurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Kanal İstanbul'u 'cinayet' olarak nitelendiren İBB Başkanı İmamoğlu'na  sert sözlerle yüklendi. "Bir CHP'linin projelere karşı çıkması bizim için yadsınacak bir şey değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan Göksu, yaptığı açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Kanal İstanbul projesi halka sorulmadı" iddiasını da belgelerle çürüttü.


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