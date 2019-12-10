Tarihi değiştirecek proje! İşte Kanal İstanbul’un detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında dile getirdiği Kanal İstanbul projesi hayata geçiriliyor. Vatandaşlar, Kanal İstanbul'un özelliklerini ve proje hakkında detayları merak ediyor. Peki, Kanal İstanbul projesi nedir? İşte Kanal İstanbul'un özellikleri...
Kanal İstanbul, birçoklarına göre -buna Napolyon da dahil- dünya başkenti olan İstanbul'un suyolu projesinin adıdır. 2011 yılında o dönem başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un güzelliğini biraz daha artıracak olan bu projesi basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştu. 27 Nisan 2011 tarihinde ise Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla basın mensuplarına ve vatandaşlara projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştı.
KANAL İSTANBUL'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Yapılan açıklamalara göre Kanal İstanbul, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi yoğunluğunu ve İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu riski azaltmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak.
Kanalın oluşumuyla birlikte Marmara Denizi ile kesişen noktaya 2023 yılına kadar planlanan iki yeni şehirden biri inşa edilecek. Kanalın uzunluğu 40-45 km; genişliği yüzeyde 145-150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.
453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.