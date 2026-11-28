Bakan Göktaş haberi alır almaz Başkan Erdoğan'a bilgi verdi: 10 kız çocuğu ve 3 personelin sağlığı yerinde
Bakan Göktaş, haberi alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişim sağlayarak durum hakkında bilgi verdi. Görüşmede 14-17 yaş grubundaki 10 kız çocuğu ve 3 personelin yanlış yola sapıp çamura battığı, kriz merkezinden sağlıklarının yerinde olduğu bilgisinin geldiği ve AFAD, İçişleri Bakanı, komutanlar, İHA/SİHA'lar, BAYRAKTAR TB2, orman teşkilatı ile vatandaşların desteğiyle büyük bir koordinasyon yürütüldüğü aktarıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel