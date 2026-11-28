Yeşilçam'da onlarca film gerçek hayatta geçim mücadelesi! Ziya Çirkin yalnız kaldığı yılları anlattı
Bir zamanlar Yeşilçam Sokağı'nda rol alabilmek için sıra bekliyor, Kemal Sunal, Kadir İnanır ve Kartal Tibet gibi usta isimlerle aynı filmlerde oynuyordu. Türk sinemasının "Çirkin Ziya" olarak tanıdığı Ziya Çirkin, yıllar içinde hem işini hem de evini kaybetti. Sokaklarda org çalarak geçimini sağlamaya çalışan emektar oyuncuya, Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Cihan Yerdelen yardım eli uzattı. Şimdilerde harabe bir evde kalan Çirkin, Yeşilçam'dan bugüne yaşadıklarını ve kırgınlıklarını anlattı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Magazin