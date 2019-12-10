Ruşen Gültekin saçmalıkta sınırları zorladı! Kanal İstanbul bakın neden yapılıyormuş... 10.12.2019 09:02

Köprü, otoyol, havalimanı gibi ne kadar ülke yararına proje varsa karşısında dikilen CHP zihniyeti, şimdi de Kanal İstanbul'a ket vurmak için hortladı. Canlı yayında bir tartışma programında konuşan Ruşen Gültekin, "Kanal İstanbul, AK Parti'den zengin olanlara yeterli sayıda yalı bulunmadığı için yeni yalılar inşa etmek üzere yapılıyor" diyerek saçmalıkta sınırları zorladı.