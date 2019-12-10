Ruşen Gültekin saçmalıkta sınırları zorladı! Kanal İstanbul bakın neden yapılıyormuş...

Köprü, otoyol, havalimanı gibi ne kadar ülke yararına proje varsa karşısında dikilen CHP zihniyeti, şimdi de Kanal İstanbul'a ket vurmak için hortladı. Canlı yayında bir tartışma programında konuşan Ruşen Gültekin, "Kanal İstanbul, AK Parti'den zengin olanlara yeterli sayıda yalı bulunmadığı için yeni yalılar inşa etmek üzere yapılıyor" diyerek saçmalıkta sınırları zorladı.
Ülkeye ve millete hizmet için için ne kadar proje varsa karşı çıkan, engellemek için bin bir takla atan CHP zihniyeti şimdi de Kanal İstanbul'un yapımına engel olmak için hortladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok CHP'li, Kanal İstanbul hakkında asılsız iddialarla karalama kampanyası başlattı.
"YALI YAPMAK İÇİN YAPILIYOR"
Kanal İstanbul'a engel olmak için bin dereden su getiren CHP zihniyetinin son açıklaması pes dedirtti. CHP yandaşlığıyla bilinen Ruşen Gültekin, canlı yayında gerçekleştirilen bir tartışma programında "Cumhurbaşkanı, AK Parti'den zengin olanlar için boğazlarda yeterince yalı bulamadığı için onlara da bir yalı yaparak boğaz keyfi yaşamaları için Kanal İstanbul'u yaptırıyor" dedi. Gültekin'in bu akılalmaz sözleri stüdyodakiler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
"İLBER ORTAYLI'NIN AÇIKLAMALARINA İNANMIYORUM"
Gültekin, ayrıca sırf işine gelmediği için ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın açıklamalarına da inanmadığını belirtti.
İlber Ortaylı, Kanal İstanbul'un yapılmasının önemini vurgulayarak, "Zaten Lozan çok değişti. Daha da değişecek. Montrö, Lozan'ın tashihi demektir. Daha da tashih edilecek. Çünkü İstanbul Boğazı'ndan bu kadar silip geçemezsin. Aksi takdirde her gün deniz kazaları olur. Bundan sonraki ciddi bir hükümetin programı o Çılgın Kanal denen kanalın yapılmasıdır. Çılgın Kanal bu hükümet istedi diye 'çılgın' değil o. Onu aklı başında jeologlar bu işin lazım olduğunu söylüyorlar. Çok önemli çünkü İstanbul Boğazı milletlerarası bir trafiğe müsait değildir" ifadelerini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.