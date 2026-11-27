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Şehit Volkan Demirhan Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Volkan Demirhan Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 14:06
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Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.
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