Göreve geldiği günden bu yana skandallarla anılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yapımı devam eden inşaat kreşindeki açıklamaları vizyonsuzluğunu gözler önüne serdi.

İmamoğlu, "Bahsedilen milyarlarca liralık o dev projeler, çılgın işler beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren, bu şehrin çocukları ve bu şehrin insanları" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL GİBİ ÖNEMLİ BİR PROJEYE HAYIR DEMİŞTİ

İstanbullulara hizmet etmek yerine her defasında köstek olan Ekrem İmamoğlu, en önemli projelerden bir olan Kanal İstanbul için skandal ifadelerde bulunmuş, engellemek için elinden geleni yapacağını söylemişti.

TEMEL ATMAMA SKANDALI

Seçimlerden önce İstanbulluların yaşam standartlarını artıracağını iddia eden İmamoğlu, Türkiye'nin ilk dünyanın ise sayılı tesislerinden biri olacak olan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmiş, Haliç'in 25 yıl önceki haline dönmesine göz yummuştu. Ve bu durumla dalga geçer gibi temel atmama töreni ifadelerinin kullanılmasını istemişti.

VİZYONSUZLUK DİZ BOYU

Seçimleri kazandıktan sonra söylediği hiçbir vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu, tam tersini yaparak işçileri işinden etmiş, vatandaşı zam yağmuruna tutmuş, ulaşım felç olmasına neden olmuştu. Üstüne bir de Kanal İstanbul ve Silahtarağa Arıtma Tesisi hakkındaki açıklamaları, büyük tepkiyle karşılanmıştı. İmamoğlu'nun bu durumları düzeltmek daha büyük projelerle yaptığı hatayı toparlamak yerine "Bahsedilen milyarlarca liralık o dev projeler, çılgın işler beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullanması mega kentin belediye başkanının vizyonsuzluğunu kanıtlamış oldu.