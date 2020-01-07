Her fırsatta kadın haklarından dem vuran CHP’nin skandalları bitmiyor. 2017 yılında AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu’na karşı sarf ettiği ağır hakaretlerle gündeme gelen CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan bir skandala daha imza attı. Ocak ayı Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında bu sefer de AK Partili Belediye Meclis üyesi Esra Yüksel’i hedef aldı. CHP’li başkan kadın üyeyi sert ifadelerle adeta azarladı. “Çıkarıp gösteriyorum mars oluyorsun” gibi skandal ifadeler kullandı.
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın kadın düşmanlığı devam ediyor!07.01.2020 22:53
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