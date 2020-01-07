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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi

07.01.2020 22:49

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi. Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.


Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.

Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.



AÇILIŞ TÖRENE KATILACAK
Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.



RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV TÜRKİYE'DE
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geldi. Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan Lavrov'u, bazı ilgililer karşıladı.

Apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrılan Bakan Lavrov'un, yarın öğle saatlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılması bekleniyor.

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