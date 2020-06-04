CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, seçimden sonra Bahçelievler’deki oturduğu mütevazı evden önce Ulus’taki lüks bir siteye taşındı. Eşine 2 milyonluk cip aldı. Şimdi de kirası aylık 60 bin lira olan Boğaz manzaralı villaya taşınıyor. CHP'li Akpolat'ın yaşamındaki bu sıradışı değişime CHP içinden de tepki geldiği ve partililerin "Genel merkez bu kepazeliğe bir an önce el koymalı" diyerek tepki gösterdiği ifade ediliyor.
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ‘lüks’ dönüşüm
04.06.2020 10:23
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