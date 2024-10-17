CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları'nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 17:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 17:30

CHP'li belediyelerin Kaz Dağları talanına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit'in 3 mahallesinde toplamda 14 dönümlük zeytinlik için imar izni verdi.

ÜÇ AYRI GÜNDEM SUNULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 Ekim'de yapılan toplantısında, meclis oylamasına sunulmak için CHP'liler tarafından meclise üç ayrı gündem maddesi sunuldu. Sunulan gündem maddelerinde Edremit ilçesindeki Narlı, Güreş ve Çamlıbel mahallelerindeki üç ayrı parselin imara açılması istendi.

PARSELLER ZEYTİNLİK ÇIKTI

CHP'lilerin belediye meclisi kararıyla konut alanı olarak imara açılmasını talep ettikleri; Edremit İlçesi Narlı Mahallesi 510 ada 28 parsel, Güre Mahallesi 570 ada 19, 20, 24, 79 parsel ve Çamlıbel Mahallesi 431 ada 51 parselin doğa harikası olarak bilinen Kaz Dağları'nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu 14 dönüm zeytinlik olduğu saptandı.

AK PARTİ KARŞI ÇIKTI

İmara açılması talep edilen parsellerin zeytinlik olduğunu saptayan AK Partili meclis üyeleri, CHP'nin zeytin ağacı katliamına sert tepki göstererek karara karşı durdu.

Zeytinliklerin betonlaşmaya kurban edilemeyeceğini ifade eden AK Partili meclis üyeleri ayrıca imar kanununun 8. Maddesini dayanak göstererek parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacağını belirtti. AK Partili Mehmet Birol Şahin, Kaz Dağları'ndaki zeytinliklerin CHP eliyle imar katliamına uğratılarak betonlaşmaya terk edildiğini söyledi.

Birol Şahin, "İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri CHP'li olunca el ele verip rahat rahat zeytinlikleri imara açıyorlar. Doğa harikası Kaz Dağları'mızın , Zeytin Ağaçlarının İmar rantına kurban edilmesine sessiz kalmayacak her türlü yasal ve demokratik haklarımızı kullanacağız." dedi.

CHP KABUL ETTİ

AK Partili meclis üyelerinin tüm muhalefetine rağmen CHP'li meclis üyeleri zeytinliklerin imara açılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Edremit İlçesi Narlı Mahallesi 510 ada 28 parsel, Güre Mahallesi 570 ada 19, 20, 24, 79 parsel ve Çamlıbel Mahallesi 431 ada 51 parsel konut alanı ilan edildi. Böylelikle CHP'nin kararıyla Kaz Dağları'nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu alanın betonlaşmasının önü açıldı.

Yapılan imar değişikliği imar kanununun 8. Maddesine aykırı bir şekilde yapıldı. Üç ayrı parsel için üç ayrı gündem maddesi olarak teklif edilip parsel bazında belediye meclisinde kabul edilen imar değişikliği bu yönden kanuna aykırılık gösterdi.

İmar kanununa göre Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişikliği yapılamadığı öğrenildi.

İmar değişikliği parsel bazında yapılınca ilgili parselden terk edilmesi gerekli olan yol, otopark, sosyal ve yeşil alan terkleri yapılamıyor.

ÇEVRECİLİK SÖZDE KALDI

CHP'nin Balıkesir'deki bu kararı çevreciliğin de sözde kaldığını hatırlattı. Her fırsatta çevreciliği, ağaç severliği kimselere bırakmayan CHP imar rantı uğruna binlerde zeytin ağacının katledilmesine izin verdi.

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karar, Milletvekili olduğu dönemde sık sık 'Zeytinime dokunma' ve 'Kaz Dağları'na dokunma' söylemleri ile siyaset yapan CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın çevre hassasiyeti içeren söylemlerini akıllara getirdi.

İMAMOĞLU AİLESİ KAZ DAĞLARI'NA ÖZEL İLGİLİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ailesi de Kaz Dağları'na özel ilgi duyuyor.Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdiklerini gözler önüne sermişti.

İmamoğlu ailesi 11 bin 925 metrekare arsa aldığı bölgede ağaçları keserek 11 daire yaptığı ortaya çıkmıştı. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi olmak üzere binlerce dönüm taşınmazları bulunuyor.

İmamoğlu'nun para kuleleri ile gündeme gelen danışmanı Fatih Keleş'in de Kaz Dağları'nda arsa aldığı kamuoyuna yansımıştı.

ESKİ BAŞKAN BABASIYLA DAVALI

Öte yandan önceki dönem Edremit Belediye Başkanı olan Hasan Arslan'ın; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle yeniden başkan adayı yapılmadığı kamuoyuna yansımıştı.

Hasan Arslan'ın, imar konusunda anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle Hasan İmamoğlu'na dava açtığı ve ikilinin davalık olduğu öğrenildi.

YENİ BAŞKAN BABA DOSTU

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla sorun yaşadığı gerekçesiyle Hasan Arslan yerine Edremit Belediye Başkanlığına Mesut Ertaş'ı aday gösterdiği öne sürüldü.





Hasan İmamoğlu'yla sürekli görüşen yakın arkadaşı Cavit Cebeci'nin ise Edremit Belediye Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.